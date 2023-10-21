Altay'a unutulmaz oyuncusundan destek!

Altay kulübü, unutulmaz futbolcularından "Vosvos Aytekin" lakaplı Aytekin Erhanoğlu'nun antrenman ziyaretiyle moral buldu.

Mali ve sportif açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen ve 1'inci Lig'de son sırada yer alan siyah-beyazlılar, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi efsane oyuncusunu Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde konuk etti.

İdmanı takip eden Erhanoğlu, antrenman sonrası teknik direktör Djilali Bahloul ve futbolcularla sohbet etti. Altaylılar unutulmaz isimle hatıra fotoğrafları çekildi.

Balıkesir Ayvalık doğumlu 81 yaşındaki efsane futbolcu, 18 yaşında Altay'a transfer oldu. Siyah-beyazlıların 1966-67 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandığı kadroda yer alan ve sürati nedeniyle rakipleri tarafından durdurulamayınca formasının yırtılmasıyla ünlenen 1.67 boyundaki Aytekin Erhanoğlu dönemin efsane arabasına benzetilerek, "Vosvos Aytekin" lakabını aldı.

25 Haziran 1967'de Göztepe ile oynanan final maçında attığı golle skoru 2-2'ye getiren Erhanoğlu, kura ile kazanılan kupada pay sahibi oldu.