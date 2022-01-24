Altay, 16 maçtır galibiyete hasret!

Altay, 7. haftadaki Beşiktaş maçından sonra galip gelemediği 16 karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

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Altay, 16 maçtır galibiyete hasret!
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24 Ocak 2022 00:24
Ligde üst üste 8. yenilgisini alan Altay, 7. haftadaki Beşiktaş maçından sonra galip gelemediği 16 karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip haftayı maç fazlası ve 18 puanla 19. sırada tamamladı.

Altay'da bu sezon 4. kez sarı kart gören Ceyhun Gülselam ile kırmızı kartla cezalandırılan Cesar Pinares cezaları nedeniyle 6 Şubat Pazar günkü Göztepe derbisinde forma giymeyecek.

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