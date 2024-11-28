Houston Rockets, Jalen Green'in 41 sayılık sezon rekorunun yanı sıra milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 22 sayı ve 14 ribaundlık performansıyla, Philadelphia 76ers'ı uzatmada 122-115 mağlup etti.



İlk çeyrekte formda olan Green 6/8 şut isabetiyle 18 sayı bulmuş olsa da, Philadelphia kadrosuna karşı maç sonlarında devreye giren asıl isim, milli gururumuz Alperen oldu. Amen Thompson 19 sayı ve 13 ribaund kaydederken, Tari Eason ise 14 sayı ekledi.



Paul George ve Joel Embiid'den yoksun olan ve bu yenilgiyle 3-14 derecesine gerileyen Philadelphia'da Tyrese Maxey, 28'i ikinci yarıda olmak üzere toplam 39 sayı bularak takımının en skorer ismi oldu. 76ers guardı, maç skorunu bitime 11 saniye kala üç serbest atışla eşitlemeyi başarmış olsa da, uzatma periyodunda sayı üretemedi. Guerschon Yabusele 22 sayıyla oynarken, çaylak Jared McCain maçı 15 sayı ve 6 ribaundla tamamladı.



Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Houston, son 10 maçında 8. galibiyetini almış oldu. Sixers ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.



Gecenin diğer sonuçları şu şekilde:



Heat 98-94 Hornets

Hawks 135-124 Cavaliers

Trail Blazers 114-121 Pacers

Bulls 119-133 Magic

Clippers 121-96 Wizards

Knicks 114-129 Mavericks

Pistons 111-131 Grizzlies

Kings 115-104 Wolves

Raptors 119-93 Pelicans

Lakers 119-101 Spurs

Nets 127-117 Suns

Nuggets 122-103 Jazz

Thunder 105-101 Warriors



