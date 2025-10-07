Alperen Şengün'den sezon öncesi gövde gösterisi

Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçında Alperen Şengün, 19 sayıyla en skorer isim oldu. Milli oyuncu, 17 dakikada sergilediği performansla sezona hazır olduğunu gösterdi.

calendar 07 Ekim 2025 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçının en skorer ismi oldu.
 
Sezon öncesi ilk maçına Hawks karşısında çıkan Rockets, yaklaşık 17 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 2 blokluk performansının yardımıyla galibiyete ulaştı.
 
Rockets'ta JD Davison 17, Amen Thompson 11 ve Tari Eason 10 sayı kaydetti.
 
Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker'ın 13, Jalen Johnson ve Onyeka Okongwu'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
 
NBA'de 2025-2026 sezonu, 22 Ekim'de Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki karşılaşmayla başlayacak. 
 
