Alperen Şengün, All-Star Maçı'nda neler yaptı?

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2025 All-Star etkinliğinde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Alperen Şengün, All-Star Maçı'nda neler yaptı?
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17 Şubat 2025 08:50
Son güncelleme 17 Şubat 2025 08:57
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2025 All-Star etkinliğinde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Peki Alperen, bu yıl turnuva dört takımın mücadele ettiği turnuvada forma giydiği iki maçta neler yaptı?

Turnuvanın final karşılaşmasında yalnızca 19 saniye süre alan fakat ilk maçta 4 dakika 19 saniye oynayarak 4 sayı ve 1 ribaund kaydeden Alperen'in ilk All-Star tecrübesi şu şekildeydi: 

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