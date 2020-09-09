Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Il Giornale'den Nicolo Schira'nın haberine göre; Sarı-lacivertle kulüpten ayrıldıktan sonra adı Sivasspor'la anılan Alper Potuk'un Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.



Schira tweetinde, 'Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk için öncelik bir yurtdışı deneyimi. Menajeri Anıl Gürsoy bazı Avrupa kulüpleriyle temas halinde. Eğer bu görüşmelerden bir anlaşma çıkmazsa Alper kariyerine Türkiye Süper Ligi'nde devam edecek.' dedi.



