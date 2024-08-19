Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, geçen sezon kadrosunda yer alan Alpaslan Öztürk ile yeniden anlaştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki stoperle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alpaslan Öztürk, geride kalan sezon Pendikspor ile Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki stoperle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alpaslan Öztürk, geride kalan sezon Pendikspor ile Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.
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