Alpaslan Öztürk, yeniden Pendik'te!

Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü yeniden kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Alpaslan Öztürk, yeniden Pendik'te!
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19 Ağustos 2024 22:27
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, geçen sezon kadrosunda yer alan Alpaslan Öztürk ile yeniden anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki stoperle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alpaslan Öztürk, geride kalan sezon Pendikspor ile Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.

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