UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hoffenheim ile Lyon, Almanya'da PreZero Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



Hoffenheim, 47. dakikada Valentin Gendrey ile öne geçti. Lyon, 66. dakikada Abner ile skoru 1-1'e getirdi. Lyon, 90+4'te Alexandre Lacazetta ile öne geçmeyi başardı. Hoffenheim'da Umut Tohumcu, 90+6'da maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Lyon 6, Hoffenheim 4 puana yükseldi.



Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Karabağ deplasmanına gidecek. Hoffenheim, Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Beşiktaş'a kaybeden Lyon, 7. haftada ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.



