Almanya'da Dortmund ve Sevilla puanları paylaştı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırladı.



Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Sevilla'da teknik direktör Sampaoli ilk maçına çıkarken ispanyol ekibi 18. dakikada Nianzou ile öne geçti. 35. dakikada Bellingham Dortmund'a beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda her iki takım da gole çok yaklaştığı pozisyonlar üretse de sonuç değişmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Bu sonuçla Dortmund puanını 7'ye, Sevilla ise 2'ye çıkardı.





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