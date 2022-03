Beşiktaş' sahasında Başakşehir ile oynadığı maçta Leipzig yöneticileri ve scoutları Ersin Destanoğlu ve Can Bozdoğan'ı statta izledi.



Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Heyecanlı mücadeleyi, gençlere önemli yatırım yapan Alman ekibi Leipzig'in yönetici ve scoutları, tanınmış bir Türk iş insanının locasında izledi. Alman yetkililer iki Beşiktaşlı futbolcu hakkında rapor hazırladı. Söz konusu futbolcuların altyapıdan çıkan 21 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu ile sezon başında Schalke'den satın alma önceliğiyle kiralanan Can Bozdoğan olduğu öğrenildi.



İki futbolcuya olumlu not verildi. Ersin'i, Leipzig dışında Fransız kulüplerinin de yakından takip ettiği biliniyor. Can'ın bonservisinin ise sezon bitince Beşiktaş'a geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.









