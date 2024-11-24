Alisson'da Galatasaray'a iki dev rakip

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kontratının son aylarına girmesi ve veda olasılığının günden güne artması üzerine Alisson Becker gündeme alındı.
Brezilyalı file bekçisi için Claudio Taraffarel'in devreye girdiği öne sürüldü. Ancak Aslan bu transferde yalnız değil. Sarı kırmızılı ekibin önünde iki dünya devi daha var. Yapılacak teklifler ve yıldız isme yaklaşım şekilleri transferi etkileyebilir.
BARCELONA VE BAYERN DE İSTİYOR
Uzun süredir dünya futbolunda önemli bir yere sahip olan Alisson Becker için İspanyol temsilcisi Barcelona ile Bundesliga'nın köklü takımı Bayern Münih devreye girdi.
Takvim'in haberine göre henüz bu süreç resmiyete taşınmasa da bir ilgi söz konusu. Brezilyalı kalecinin 2027'de biten kontratı ve Mamardashvili'nin takıma katılacak olasından dolayı İngiliz temsilcisinde uzun süreli bir varlığından bahsetmek mümkün değil.
Barcelona ise Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanmasının ardından tecrübeli file bekçisine kaleyi emanet etmek amacında.
32 yaşındaki file bekçisi bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol yerken, 5 maçta da kalesini gole kapattı.
Brezilyalı file bekçisi için Claudio Taraffarel'in devreye girdiği öne sürüldü. Ancak Aslan bu transferde yalnız değil. Sarı kırmızılı ekibin önünde iki dünya devi daha var. Yapılacak teklifler ve yıldız isme yaklaşım şekilleri transferi etkileyebilir.
BARCELONA VE BAYERN DE İSTİYOR
Uzun süredir dünya futbolunda önemli bir yere sahip olan Alisson Becker için İspanyol temsilcisi Barcelona ile Bundesliga'nın köklü takımı Bayern Münih devreye girdi.
Takvim'in haberine göre henüz bu süreç resmiyete taşınmasa da bir ilgi söz konusu. Brezilyalı kalecinin 2027'de biten kontratı ve Mamardashvili'nin takıma katılacak olasından dolayı İngiliz temsilcisinde uzun süreli bir varlığından bahsetmek mümkün değil.
Barcelona ise Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanmasının ardından tecrübeli file bekçisine kaleyi emanet etmek amacında.
32 yaşındaki file bekçisi bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol yerken, 5 maçta da kalesini gole kapattı.