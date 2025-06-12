Anadolu Efes ile oynanan ilk 2 karşılaşma sonrası seriyi yeniden Akatlar'a döndürmek için her şeyi yapacağını söyleyen Dusan Alimpijevic bu sözünü tuttu.



Anadolu Efes'i yenerek seriyi 2-2'ye getiren Beşiktaş'ın koçu Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:



"Takımım bu sezon Anadolu Efes'e karşı 4 kez kazandı. Takımımla gurur duymam lazım. Akatlar'a geri döneceğimize dair söz vermiştim ve o sözü tuttum. Bu takım çok karakterli bir takım ve bugün bir kez daha karakter gösterdi."



