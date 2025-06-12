Alimpijevic sözünü tuttu, seri Akatlar'a döndü!

Anadolu Efes - Beşiktaş karşılaşması sonrası Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Haziran 2025 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Alimpijevic sözünü tuttu, seri Akatlar'a döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes ile oynanan ilk 2 karşılaşma sonrası seriyi yeniden Akatlar'a döndürmek için her şeyi yapacağını söyleyen Dusan Alimpijevic bu sözünü tuttu.

Anadolu Efes'i yenerek seriyi 2-2'ye getiren Beşiktaş'ın koçu Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:

"Takımım bu sezon Anadolu Efes'e karşı 4 kez kazandı. Takımımla gurur duymam lazım. Akatlar'a geri döneceğimize dair söz vermiştim ve o sözü tuttum. Bu takım çok karakterli bir takım ve bugün bir kez daha karakter gösterdi."


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.