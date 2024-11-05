Aliağa Petkimspor'un konuğu Unicaja

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'dan Unicaja'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor'un konuğu Unicaja
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05 Kasım 2024 13:05
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'dan Unicaja'yı ile karşı karşıya gelecek.
 ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'ndeki tek mağlubiyetini 3. haftada İspanya'da Unicaja karşısında yaşayan İzmir temsilcisi, geride kalan 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

Aliağa Petkimspor, grupta ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında bugün Belçika ekibi Filou Oostende, Polonya temsilcisi King Szczecin'i konuk edecek.

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