Aliağa Petkimspor evinde kazanmayı başardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 89-81 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor evinde kazanmayı başardı
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04 Mart 2024 01:11
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 89-81 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 5. dakikada 14-5 üstünlük kurdu. Yunus ve Thomas'ın etkili oyunuyla rakibini yakalayan Aliağa Petkimspor, periyodun bitimine 1 dakika 45 saniye kala 18-16 öne geçti. Periyot 23-23 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikayı 30-27 önde geçti. Kalan bölümde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 8 sayı farkla 46-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, periyodu 69-56 önde bitirdi.

Son periyotta bir ara farkı 24 sayıya (89-65) kadar çıkaran ev sahibi ekip, rakibinin 16-0'lık serisine rağmen karşılaşmadan 89-81 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel

Aliağa Petkimspor: Efianayi 15, Yunus Sonsırma 19, Thomas 16, Aldridge 13, Simmons 7, Emre Tanışan, Starks 9, Ata Can Atsüren, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 5, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Mason 27, Bleijenbergh 4, Pecarski 12, Floyd 2, Muhaymin Mustafa 17, Berke Aygündüz 2, Badzim 15, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar

1. Periyot: 23-23

Devre: 46-38

3. Periyot: 69-56

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