Aliağa Petkim Frankie'yi transfer etti

Basketbo Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim, Büyükçekmece'nin skoreri Yannick Frankie'yi kadrosuna kattı.
1996 doğumlu, 1,95 metre boyundaki Frankie son 1,5 sezon Aliağa Petkim'in yeni koçu Özhan Çıvgın'la Büyükçekmece'de çalışmıştı.
Frankie son sezon 31 maçta 31:0 dk, 17.6 sayı, yüzde 46.5 üçlük, 5.2 ribaund, 2.5 asist ortalamaları tutturdu.
1996 doğumlu, 1,95 metre boyundaki Frankie son 1,5 sezon Aliağa Petkim'in yeni koçu Özhan Çıvgın'la Büyükçekmece'de çalışmıştı.
Frankie son sezon 31 maçta 31:0 dk, 17.6 sayı, yüzde 46.5 üçlük, 5.2 ribaund, 2.5 asist ortalamaları tutturdu.