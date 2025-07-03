Aliağa Petkim Frankie'yi transfer etti

Basketbo Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim, Yannick Frankie ile anlaşıldığını duyurdu.

calendar 03 Temmuz 2025 10:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Petkim Frankie'yi transfer etti
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Basketbo Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim, Büyükçekmece'nin skoreri Yannick Frankie'yi kadrosuna kattı.

1996 doğumlu, 1,95 metre boyundaki Frankie son 1,5 sezon Aliağa Petkim'in yeni koçu Özhan Çıvgın'la Büyükçekmece'de çalışmıştı.

Frankie son sezon 31 maçta 31:0 dk, 17.6 sayı, yüzde 46.5 üçlük, 5.2 ribaund, 2.5 asist ortalamaları tutturdu.

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