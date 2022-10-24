Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 94-75 yenen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, galibiyeti Galatasaray Nef karşılaşmasında sakatlandıktan sonra sezonu kapattığı anlaşılan Silas Melson'a hediye ettiklerini bildirdi.



GÖREN'DEN TEŞEKKÜR



Burak Gören, yaptığı açıklamada, Aliağa Petkimspor'un son yıllarda çalıştığı en güzel takım olduğunu söyledi. Hem insani ilişkiler hem de basketbol düzeyi açısından çok iyi konumda bulunduklarını kaydeden Gören, şöyle konuştu:



"Sakatlıklar yaşadık, birçok şanssızlığımız oldu ama bırakmadık. Dün maçı kazanacağımıza dair hissiyatım vardı ama oyuncularımın bu kadar yürekli oynayacağını beklemiyordum. Tüm maçı kontrol ettik ve inanılmaz bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti, bebeği olduktan bir hafta sonra sakatlanıp sezonu kapatan Silas Melson'a hediye ediyoruz. Hücumda topu paylaştığımız gün durdurulamaz bir takımız. Takımı bu maça çok iyi hazırlayan yardımcı antrenörlerime de teşekkür ediyorum."



İKİNCİ GALİBİYET DE DEPLASMANDA



Ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, 2 galibiyetine de dış sahada ulaştı. Deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ve Darüşşafaka'yı yenen İzmir temsilcisi, Aliağa'daki karşılaşmalarda ise Anadolu Efes ve Galatasaray Nef'e boyun eğdi. Aliağa Petkimspor, 30 Ekim Pazar günü Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ