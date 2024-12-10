Aliağa Futbol'dan beraberlik rekoru

Aliağa Futbol, 14 maçta namağlup devam ediyor ancak zirveye 10 beraberlikle yaklaşıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa Futbol'dan beraberlik rekoru
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10 Aralık 2024 15:19
Son güncelleme 10 Aralık 2024 15:20
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen yıl olduğu gibi bu sezon da yoluna namağlup devam eden Aliağa Futbol, Türkiye'deki profesyonel liglerin beraberlik rekorunu elinde tutuyor. 
 Geçen yıl normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu ıskalayıp, Play-Off'tan eli boş dönen Aliağa, profesyonel liglerdeki ikinci yılında da normal sezondaki yenilmezliğini sürdürüyor. Geçen sezon 28 maçlık maratonda yenilmeyip Play-Off'taki tek mağlubiyetle 2'nci Lig hayallerine veda eden sarı-siyahlı ekibin bileği ligde bu sezon çıktığı 14 maçta bükülmedi.

Profesyonel liglerde Süper Lig lideri Galatasaray, 2'nci Lig Beyaz Grup lideri Sarıyer ve 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirvede yer alan Bursaspor'la birlikte yenilmeyen 4 takımdan biri olan Aliağa Futbol, aldığı beraberliklerle zirveyi ıskaladı. Oynadığı 14 maçta yalnız 4 galibiyet alan Aliağa, 10 beraberlikle tüm liglerin en çok berabere kalan takımı oldu. Grubunda 22 puanla dördüncü sırada yer alan Aliağa, bileği hiç bükülmemesine rağmen liderlik hedefinin gerisinde kaldığı için bu sezon 3 farklı teknik adamla sahaya çıkmıştı. Sezon başında Fatih Çardak, ardından Mesut Toros'un görev yaptığı sarı-siyahlılar, son maçlarda takımı Polat Çetin'e emanet etti.

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