Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı.
Ali Şen'in oğlu Metin Şen, endişelenecek bir şey olmadığını aktarırken, "Babamın sağiık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise. Endişelenecek bir konu yok..
Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz.." ifadelerini kullandı.
