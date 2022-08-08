Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.





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