29 Ekim

Ali Koç'un oğlu tribünde amigoluk yaptı

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un Fenerbahçe'nin tribün lideri Cem Gölbaşı ile olan karesi sosyal medyada gündem oldu.

, Fotoğraf; Twitter
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Ali Koç'un oğlu tribünde amigoluk yaptı
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27 Ekim 2023 11:18
UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Ludogorets'i 3-1 yenerek Avrupa'daki yürüyüşüne devam etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un taraftar grubu Okul Açık ile birlikte mücadeleyi izlemesi maçla ilgili en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Okul Açık grubunun sosyal medya platformu X'ten yapmış olduğu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Okul Açık grubunun paylaşımı şu şekilde:



 

 
 

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