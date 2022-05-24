Ali Koç'tan teknik direktör sözleri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de Derin Futbol programında teknik direktör konusunda açıklamada bulundu.



"BİR SANİYE BİLE KIRILMADI"



İsmail Kartal için konuşan Ali Koç, "İsmail Kartal para konuşmadan geldi. Önümüzdeki sezon için üst düzey bir hoca aradığımızı, bunlardan birinin Joachim Löw olacağını söyledik. Araları çok iyidir. Açık açık her şeyi masaya koyduk. Arkadan dolanmayız. İsmail Hoca, bir saniye bile kırılmadı. Onun sayesinde camia kenetlendi. Onun oynattığı futbolla dominant bir oyun oynadık. Takım ruhunu inşa etti. Samandıra'yı en verimli hale getirdi. Şapka çıkartmaktan başka yapacak bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.



"İSMAİL KARTAL VE JESUS"



"Çalışabileceğimiz iki hoca var. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız yine mutsuz olacak." açıklamasını yapan sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca, Jorge Jesus ve Joachim Löw için, "Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Adam Portekiz'de yaşıyor, İspanya'ya mı gideyim? Adam orada yaşıyor. Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi." diye konuştu.



"PAZARTESİ AÇIKLAYABİLİRİZ"



Yeni teknik direktör için, "Pazartesi günü yeni teknik adamı açıklayabiliriz. Sezon başının çok öncesinde yeni hocamız netleşmiş olacak. 13-14 Haziran gibi sezonu açacağız." değerlendirmesinde bulunan Ali Koç, ayrıca, "17 hoca ile görüştüm. 4 hoca, Türkiye'de rekabet olmadığı için, rekabet şartları olmadığı için teklifi düşünmediler bile" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ