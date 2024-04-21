Fenerbahçe'de Konferans Ligi şampiyonluğu hedefinin de kaybedilmesi ve elde sadece Süper Lig şampiyonluğu kalması sonrası yönetim topa girdi.
Başkan Ali Koç'un takımla bir toplantı düzenlediği öğrenildi. "Artık final haftalarına girdik. Hata yapacak durumumuz kalmadı. Kendinize gelin" diyen Ali Koç, performanslarıyla çok tartışılan Cengiz Ünder, Zajc ve Krunic ile de ayrı ayrı konuştu.
Fenerbahçe başkanı adeta 'kulak' çekti. Ali Koç'un özellikle Cengiz'den, hem özel hayat hem de fiziksel durum anlamında toparlanmasını istedi.
Başkan Ali Koç'un takımla bir toplantı düzenlediği öğrenildi. "Artık final haftalarına girdik. Hata yapacak durumumuz kalmadı. Kendinize gelin" diyen Ali Koç, performanslarıyla çok tartışılan Cengiz Ünder, Zajc ve Krunic ile de ayrı ayrı konuştu.
Fenerbahçe başkanı adeta 'kulak' çekti. Ali Koç'un özellikle Cengiz'den, hem özel hayat hem de fiziksel durum anlamında toparlanmasını istedi.