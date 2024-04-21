Ali Koç'tan takıma uyarı: "Kendinize gelin!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olympiakos maçının ardından takımla bir araya geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan takıma uyarı: 'Kendinize gelin!'
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21 Nisan 2024 13:06
Fenerbahçe'de Konferans Ligi şampiyonluğu hedefinin de kaybedilmesi ve elde sadece Süper Lig şampiyonluğu kalması sonrası yönetim topa girdi.

Başkan Ali Koç'un takımla bir toplantı düzenlediği öğrenildi. "Artık final haftalarına girdik. Hata yapacak durumumuz kalmadı. Kendinize gelin" diyen Ali Koç, performanslarıyla çok tartışılan Cengiz Ünder, Zajc ve Krunic ile de ayrı ayrı konuştu.

Fenerbahçe başkanı adeta 'kulak' çekti. Ali Koç'un özellikle Cengiz'den, hem özel hayat hem de fiziksel durum anlamında toparlanmasını istedi.


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