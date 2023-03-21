Ali Koç'tan Dursun Özbek'e üçüncü kez canlı yayın çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Dursun Özbek'e üçüncü kez canlı yayın çağrısı
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21 Mart 2023 15:52
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i üçüncü kez canlı yayına davet etti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in hakem kararlarına yönelik düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'ye yönelik açıklamalarının ardından, Ali Koç yazılı bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ali Koç "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç açıklamasını "Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum." sözleriyle tamamladı.

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