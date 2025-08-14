13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

Ali Koç: "Fabrika ayarlarımıza döndük"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında alınan 5-2'lik Feyenoord galibiyieti sonrasında soyunma odasına gitti ve oyunculara özel bir konuşma yaptı.

calendar 14 Ağustos 2025 08:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

Karşılaşma sonrası Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, soyunmasına odasına giderek oyunculara özel bir konuşma yaptı.

Takımın fabrika ayarlarına döndüğünü belirten Ali Koç, "Hepinizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Bugün inanılmaz bir gündü. Bu galibiyete bizim de tribünlerin de çok ihtiyacı vardı. Bugün fabrika ayarlarımıza döndük. Güzel oynadınız. Oyuna onları dahil ettik ve itici güç oldular. Kaptan, En Nesyri ve Szymanski yorgunluktan öldüler. Önümüzde çok zorlu üç hafta daha var. İnşallah cumartesi de ilk üç puanımızı alırız" sözlerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
