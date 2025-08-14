Ali Koç: 'Fabrika ayarlarımıza döndük'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmayı başardı.
Karşılaşma sonrası Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, soyunmasına odasına giderek oyunculara özel bir konuşma yaptı.
Takımın fabrika ayarlarına döndüğünü belirten Ali Koç, "Hepinizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Bugün inanılmaz bir gündü. Bu galibiyete bizim de tribünlerin de çok ihtiyacı vardı. Bugün fabrika ayarlarımıza döndük. Güzel oynadınız. Oyuna onları dahil ettik ve itici güç oldular. Kaptan, En Nesyri ve Szymanski yorgunluktan öldüler. Önümüzde çok zorlu üç hafta daha var. İnşallah cumartesi de ilk üç puanımızı alırız" sözlerini kullandı.
