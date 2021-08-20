Ali Koç'a Sörloth çağrısı; 'Bir dakika susar mısın?'

Fenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçının ardından Ali Koç'un basın mensuplarına demeç verdiği sırada ilginç bir olay yaşandı.



Forvet transferiyle ilgili görüşleri sorulan Ali Koç yanıt verirken, bir taraftar "Sörloth" diye bağırmaya başladı ve Norveçli golcünün transferi için çağrı yaptı.



Ali Koç, taraftarın uzatmasının üzerine, "Bir dakika susar mısın lütfen!" şeklinde yanıt verdi.



SÖRLOTH VE KOLASINAC YANITI



Sörloth ve Kolasinac'ı transfer edip etmeyecekleri sorulan Ali Koç, "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle." şeklinde yanıt verdi.



