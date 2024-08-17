Ali Koç'a İzmir'de saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırıldı.

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Ali Koç'a İzmir'de saldırı
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17 Ağustos 2024 23:05
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 23:19
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.

Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı.

SALDIRI

Ali Koç saha kenarında yürürken arkadan biri gelip saldırdı ve Ali Koç bu saldırı üzerine yere düştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu.






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