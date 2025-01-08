Ali Gültiken: "Rafa Silva düşüncesi heyecan yaratıyor"

Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş'ın Sivasspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ali Gültiken: 'Rafa Silva düşüncesi heyecan yaratıyor'
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08 Ocak 2025 11:30
Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Ali Gültiken'in o yazısı:

"KUPAYI KAZANARAK BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ"

"Sivas'ta kupaya kazanarak başlamak önemliydi. Bu motivasyonun oyuncular üzerinde maçın başında olumlu etkileri oldu. Erken bulunan gol de oyunu Beşiktaş adına biraz daha kontrollü hale getirdi. Özellikle oyunun 2. yarısında Beşiktaş'ın, biraz daha hükmedebilme avantajını kullanması daha yerinde olurdu."

"RAFA DÜŞÜNCESİ HEYECAN YARATIYOR"

"Beşiktaş, Muçi, Semih ve Rafa ile hücumu oluşturduğu son maçta yaşadığı problemleri bu karşılaşmada da yaşadı. Top sizde kalmadığında öne çıkmak kolay olmuyor. Doğal olarak baskı altında kalıyorsunuz. Arada bir ortaya çıkan Rafa var düşüncesi Beşiktaş'ta hâlâ heyecan yaratıyor, skora katkı yapıyor. Kupaya kazanarak başlamak güzel ama oyun hâlâ endişe verici."
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