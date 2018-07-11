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Ali Gültiken: "İmzalar kalbe atılırdı, kağıtların çok önemi yoktu"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Erzincan'a gelen Türk futbolunun ünlü isimleri, gençlerle buluştu

Kaynak: AA
Ali Gültiken: 'İmzalar kalbe atılırdı, kağıtların çok önemi yoktu'
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11 Temmuz 2018 15:08
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Türk futbolunun ünlü isimleri, Erzincan'da gençlerle bir araya geldi.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda eski milli futbolcular Ali Gültiken, Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Daire Başkanı Ramazan Okan Özcan ile Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu da organizasyona katıldı.

Türk futbolunun ünlü isimleri, programda futbolculuk kariyerlerindeki anılarını gençlerle paylaştı. 

Programın soru cevap kısmında bir katılımcının "Beşiktaş'ta oynadınız. Beşiktaş'ta imzalar kalbe mi, kağıda mı atılır?" sorusuna Ali Gültiken, şöyle cevap verdi:

"İmzalar kalbe atılırdı, kağıtların çok önemi yoktu. Bu bizim için, burada olan tüm arkadaşlarım için geçerli. Büyük bir aidiyet duygusu vardı. Tabii ki profesyonel olarak imza atman gerekiyordu ama asli unsur olarak kulüp çok değerliydi, ön plandaydı. Bütün süreçler o şekildeydi. Bugün belki sistem değişti. Kulüplerin durumları biraz farklı noktaya geldi. Oyuncu da güçlendi kulüp de güçlendi. Belki bugün imzalar farklı şekilde atılıyor olabilir."

Düzenlenen program, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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