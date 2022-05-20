Alfons Groenendijk: 'Rekor kırdık'

Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, 1-1 sona eren Galatasaray maçı sonrası konuştu.



"59 puan kulüp tarihi için bir rekor. 16 maç yenilmemezlik bir rekor. Tüm bunlar olumlu. Doğru yoldayız." diyen Groenendijk, "Bugün baktığınızda maç özelinde, hayal kırıklığı denebilir. Kazanmak için çıktık. 1 puanla yetindik. Rakip sistem değişikliğine gitti. Baklava orta saha ve çift forvet başladılar. İlk yarıyı 1-0 önde bitirmek bizim adımıza şanstı. İkinci yarıda dengeli bir oyun vardı. Uzun toptan yenilen basit bir hatayla gol yedik. Üzüntü vericiydi. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray 1 puanı hak etti. Biz ise en iyi maçımızı oynamadık. Bugün aklımızda kalan şeyler atmosfer, ambians ve taraftardı." değerlendirmesinde bulundu.



Hollandalı çalıştırıcı son olarak, "Başardıklarımızın şu an farkında değiliz belki, daha sonra anlayacağız, kutlamamız gerekiyor." diye konuştu.





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