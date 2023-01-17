Alfons Groenendijk: 'Antalyaspor bu durumdan kurtulacak'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'a 2-0 yenilerek organizasyona veda eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, çok çalışarak son maçlardaki kötü sonuçları tersine çevireceklerine inandığını söyledi.



Groenendijk, Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını dil getirdi.



Mücadelede genç oyunculara forma şansı verdiklerini anlatan Groenendijk, şu değerlendirmede bulundu:



"Hedefimiz çeyrek finale adım atmaktı. Bazen istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. 90 dakika boyunca rakibin gol girişimine müsaade etmeyen bir Antalyaspor vardı. İlk ciddi pozisyonda gol attılar. İkinci golle çeyrek finali garantilediler. Son dokunuşları yapabilseydik, çok farklı bir sonuç olabilirdi. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmanın tek yolu çok çalışmak, daha takım olabilmek. Yılmadan, üşenmeden çalışmaya devam edeceğiz. İyi sonuçları alacağımız günler gelecek. Kötü gidişe 'dur' diyeceğiz."









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