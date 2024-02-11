Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, 2-2 sona eren Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Alexander Djiku, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yemememiz gereken bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. 2-1 öne geçmek için çok mücadele ettik. Konsantrasyon eksikliğinden bir gol yedik ve 2-2 oldu. 3. gol için çok mücadele ettik ama olmadı. Üzücü bir sonuç.'' dedi.
Sözlerine devam eden savunmacı isim, ''Kafaları kaldırmalıyız. Oynanacak çok maç var, o maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Alexander Djiku, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yemememiz gereken bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. 2-1 öne geçmek için çok mücadele ettik. Konsantrasyon eksikliğinden bir gol yedik ve 2-2 oldu. 3. gol için çok mücadele ettik ama olmadı. Üzücü bir sonuç.'' dedi.
Sözlerine devam eden savunmacı isim, ''Kafaları kaldırmalıyız. Oynanacak çok maç var, o maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.