Alexander Djiku: ''Hayal kırıklığı yaşıyoruz''

Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku: ''Hayal kırıklığı yaşıyoruz''
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11 Şubat 2024 22:09
Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, 2-2 sona eren Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Alexander Djiku, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yemememiz gereken bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. 2-1 öne geçmek için çok mücadele ettik. Konsantrasyon eksikliğinden bir gol yedik ve 2-2 oldu. 3. gol için çok mücadele ettik ama olmadı. Üzücü bir sonuç.'' dedi.

Sözlerine devam eden savunmacı isim, ''Kafaları kaldırmalıyız. Oynanacak çok maç var, o maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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