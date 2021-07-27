Alex Telles sezon açılışını kaçıracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Alex Telles, sakatlığı nedeniyle sezon başındaki birkaç maçta forma giyemeyecek.
Manchester ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun geçen haftaki antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı kaydedildi.
Brezilyalı savunma oyuncusunun ağustos ayındaki Leeds United, Southampton ve Wolverhampton maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Manchester ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun geçen haftaki antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı kaydedildi.
Brezilyalı savunma oyuncusunun ağustos ayındaki Leeds United, Southampton ve Wolverhampton maçlarında forma giymesi beklenmiyor.