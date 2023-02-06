Alex de Souza'dan geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Türkiye'ye mesaj gönderdi.
Alex, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Alex, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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