Aleksandr Golovin'den iki kulübü kızdıracak sözler!

Monaco forması giyen Aleksandr Golovin, transfer için gelen soruya cevap verdi.Golovisorusunun ardından,yanıtını verdi.Rus futbolcu, bu yanıtının ardından gelen,sorusuna ise,yanıtını verdi.2017 yılından bu yana Monaco forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 241 maçta 36 gol attı ve 40 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Golovin'in, Monaco ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.