17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Aleksandr Golovin'den iki kulübü kızdıracak sözler!

Monaco forması giyen Aleksandr Golovin, "Monaco'dan sadece en iyi kulüplere transfer olurum. Borussia Dortmund ve Newcastle United'dan teklif aldım ama bu takımlara gitmenin bir anlamı olmadığını düşündüm." diye konuştu.

17 Kasım 2025 13:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco forması giyen Aleksandr Golovin, transfer için gelen soruya cevap verdi.

Golovin, "Monaco'dan ayrılmayı düşündün mü?" sorusunun ardından, "Monaco'dan sadece en iyi kulüplere transfer olurum. Borussia Dortmund ve Newcastle United'dan teklif aldım ama bu takımlara gitmenin bir anlamı olmadığını düşündüm." yanıtını verdi.

Rus futbolcu, bu yanıtının ardından gelen, "Gerçekten bu kulüplere gidebilir miydin" sorusuna ise, "Evet, gidebilirdim." yanıtını verdi.

MONACO PERFORMANSI


2017 yılından bu yana Monaco forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 241 maçta 36 gol attı ve 40 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Golovin'in, Monaco ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
