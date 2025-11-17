Aleksandr Golovin'den iki kulübü kızdıracak sözler!

Monaco forması giyen Aleksandr Golovin, transfer için gelen soruya cevap verdi.
Golovin, "Monaco'dan ayrılmayı düşündün mü?" sorusunun ardından, "Monaco'dan sadece en iyi kulüplere transfer olurum. Borussia Dortmund ve Newcastle United'dan teklif aldım ama bu takımlara gitmenin bir anlamı olmadığını düşündüm." yanıtını verdi.
Rus futbolcu, bu yanıtının ardından gelen, "Gerçekten bu kulüplere gidebilir miydin" sorusuna ise, "Evet, gidebilirdim." yanıtını verdi.
MONACO PERFORMANSI
2017 yılından bu yana Monaco forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 241 maçta 36 gol attı ve 40 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Golovin'in, Monaco ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Golovin, "Monaco'dan ayrılmayı düşündün mü?" sorusunun ardından, "Monaco'dan sadece en iyi kulüplere transfer olurum. Borussia Dortmund ve Newcastle United'dan teklif aldım ama bu takımlara gitmenin bir anlamı olmadığını düşündüm." yanıtını verdi.
Rus futbolcu, bu yanıtının ardından gelen, "Gerçekten bu kulüplere gidebilir miydin" sorusuna ise, "Evet, gidebilirdim." yanıtını verdi.
MONACO PERFORMANSI
2017 yılından bu yana Monaco forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 241 maçta 36 gol attı ve 40 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Golovin'in, Monaco ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.