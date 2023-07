Aleksandar Stanojevic: ''Daha tehlikeli Konyaspor hedefliyoruz''

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, bu sezon hem rakiplerine hem de taraftarlara daha farklı bir Konyaspor göstermeyi hedeflediklerini söyledi.



Stanojevic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına kendi sahalarında başladıklarını belirtti.



Oyuncularla ilgili fiziksel ve medikal her türlü incelemeleri yaptıklarını vurgulayan Stanojevic, şunları kaydetti:



"Elbette her sabah genç oyuncularımızla bireysel antrenmanlarımız var. Cumartesi günü kendi aramızda bir hazırlık maçı yapacağız ve bunun sonucunda da Erzurum kampına hangi arkadaşların bizimle gelip hangilerinin gelmeyeceğini belirleyeceğiz. Transfer sürecinde bir 10 numaraya, bir 6 numaraya ve bir de forvete ihtiyacımız var. İzlediğimiz, gözlemlediğimiz ve takip ettiğimiz oyuncular var. Elbette transfer sürecinde son kararı vermek için ciddi çalışmamız ve özenli olmamız gerekiyor ki doğru adımı atabilelim."



Stanojevic, yönetimin transfer konusunda çok ciddi çalışma içerisinde bulunduğunu, Türk futbolundan çok memnun olduğunu aktardı.



Türkiye liginde her an her şeyin olabileceğini anlatan Stanojevic, şöyle konuştu:



"Türk futbolu birazcık sürprize dayalı. Tabii ki bu sezondan öncelikle beklentimiz, rakip ceza sahasında olabildiğince risk ve teşkil oluşturabilmek ve iyi bir oyun sunabilmek. Takım ruhunu yakalamamız, gayret ve süreklilik bizim için çok önemli bir şey. Bu sezon olabildiğince geçen sezona kıyasla çok daha aktif, daha tehlikeli, daha agresif bir Konyaspor hedefliyoruz."



Antrenman



Yeşil-beyazlı takım, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde antrenmana çıktı.



Isınma hareketleri, pas, pres ve top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı kondisyon ağırlıklı programla tamamladı.