Sevilla ile sözleşmesi sona eren Aleix Vidal'e Türkiye'den 2 teklif olduğu yazıldı.İspanyol basını, sözleşmesi elinde olan Aleix Vidal'e 2 Türk kulübünün teklif yaptığı bilgisini sayfalarına taşıdı. Yapılan yorumlarda geçmiş sezonlarda Galatasaray'ın gündemine giren Aleix Vidal'e yeniden sarı kırmızılıların teklif yapabileceği ifade edilirken Türk kulüpleri dışında oyuncuya Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklifler olduğu bilgisi paylaşıldı.