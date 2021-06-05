Aleix Vidal'e Türkiye'den 2 teklif var

Sevilla'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ kenar oyuncusu Aleix Vidal'e Türkiye'den 2 kulübün teklifi var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aleix Vidal'e Türkiye'den 2 teklif var
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05 Haziran 2021 01:44
Sevilla ile sözleşmesi sona eren Aleix Vidal'e Türkiye'den 2 teklif olduğu yazıldı.

İspanyol basını, sözleşmesi elinde olan Aleix Vidal'e 2 Türk kulübünün teklif yaptığı bilgisini sayfalarına taşıdı. Yapılan yorumlarda geçmiş sezonlarda Galatasaray'ın gündemine giren Aleix Vidal'e yeniden sarı kırmızılıların teklif yapabileceği ifade edilirken Türk kulüpleri dışında oyuncuya Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklifler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aleix Vidal, 2015 yılında Barcelona'ya Arda Turan ile birlikte imza atmıştı.



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