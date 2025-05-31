30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
2-0
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
1-2
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
0-2
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
4-1
30 Mayıs
Bohemian FC-Derry City
1-0
30 Mayıs
Cork City-Shelbourne
1-1
30 Mayıs
Shamrock Rovers-Galway United FC
0-0

Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık Turnuvasında tek erkeklerde Carlos Alcaraz, tek kadınlarda ise Iga Swiatek adlarını 4.Tura yazdırdı.

calendar 31 Mayıs 2025 01:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda Iga Swiatek, tek erkeklerde ise Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçları oynandı.


Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Rumen raket Jaqueline Cristian'ı 7-5 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 mağlup etti.

Amanda Anisimova, Ludmila Samsonova, Elena Rybakina, Jasmine Paolini ve Elina Svitolina, tur atladı.

Carlos Alcaraz üst tura çıktı

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Bosna Hersekli tenişçi Damir Dzumhur'u 6-1, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük set sonuçlarıyla 3-1 yenerek üst tura çıktı.

Tommy Paul, Alexei Popyrin, Holger Rune, Lorenzo Musetti, Daniel Altmaier, Frances Tiafoe, Alexei Popyrin ve Ben Shelton'da tek erkeklerde tur atlayan isimler oldu.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.