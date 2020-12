Alanya'ya bir darbe de Göztepe'den geldi

İzmir depremi nedeniyle oynanamayan Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki erteleme maçı oynandı. Ev sahibi maçı 1-0 kazandı.



Karşılaşmada ev sahibinin golü 70. dakikada Tripic'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 18'e yükseltti. Alanyaspor ise üst üste 2. maçını kaybederek 23 puanda kaldı ancak zirvedeki yerini korudu.



Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



Süper Lig'de zirve;



(23) Alanyaspor

(23) Galatasaray

(23) Fenerbahçe

(19) Beşiktaş (1 maçı eksik)



"IRKÇILIĞA HAYIR" MESAJI



İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen müsabakanın seremonisine üzerinde "Irkçılığa hayır-No to racism" yazılı siyah tişörtlerle çıkan futbolcular başlama düdüğünden sonra yaklaşık 10 saniye hareketsiz kalarak alkışlarla Webo'ya destek verdi. Stattaki diğer sporcular ve tribünlerdekiler de futbolculara eşlik etti.



Müsabakayı İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Minik Ayda, ağabeyi Atakan ve babaları Uğur Gezgin de izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



29. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği topu, Ahmet Gülay son anda uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Marafona uzaklaştırdı.

50. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci İrfan Can'dan dönen topu kaleye göndermek isteyen Berkan İsmail'in vuruşunda, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere attı.

62. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

70. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Tripic'in sol çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 1-0.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 89 Nwobodo), Kubilay Sönmez (Dk. 89 Burekovic), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 80 Napoleoni), Guilherme (Dk. 59 Mossoro), Cherif Ndiaye



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Siopis (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar (Dk. 79 Davidson)



Gol: Dk. 70 Tripic (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 45 Salih Uçan, Dk. 65 Siopis, Dk. 90+11 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Kubilay Sönmez, Dk. 72 Alpaslan Öztürk (Göztepe)