Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mehmet Altundal'ın yönetimindeki Alanyaspor ile Yusuf Tokuş'un ekibi Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi.



Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyiev sahibi Alanyaspor 4-1 kazanırken goller; 27. dakikada Pione Sisto, 34. dakikada Nicolas Janvier, 43 ve 80. dakikalarda ise Anderson Silva'dan geldi.



Konuk ekip Belediye Kütahyaspor'un tek golünü ise 63. dakikada Berkant Şahin Kök kaydetti.



Bu sonuçla birlikte adını 4. tura yazdıran ekip Alanyaspor olurken, Belediye Kütahyaspor kupaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR





27. dakikada Alanyaspor öne geçti. Merkezden gelişen atakta Emirhan Çavuş'un pasında topla buluşan Sisto'nun ceza sahası dışından vuruşunda rakip savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0



34. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Bahadır'ın ceza sahası dışına çıkarttığı pasta topa sert vuran Janvier'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0



43. dakikada Alanyaspor'un 3. golü geldi. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ortasında arka direkte topla buluşan Anderson topu filelerle buluşturdu: 3-0



Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.



63. dakikada Kütahyaspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Halil İbrahim Pekşen'in ortasında topla buluşan Yekta Sönmez pası Berkant Şahin Kök'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert bir şutu ağlarla buluştu: 3-1



80. dakikada Alanyaspor farkı yeniden 3'e yükseltti. Sol kanattan gelişen hızlı atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde çevirdiği topta Anderson meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1



Karşılaşma Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Alanya Oba Stadı



Hakemler: Alper Akarsu, Özcan Sultanoğlu, Buğra Can Semercioğlu



Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Dk. 64 Oğuz Aydın), Lima, Furkan Bayır, Balkovec, Emirhan Çavuş (Dk. 64 Novais), Richard (Dk.46 Leroy Fer), Yunus Bahadır, Janvier (Dk. 75 Eren Altıntaş), Sisto, Anderson (Dk. 84 Cordova)



Belediye Kütahyaspor: Serkan Demirol, Melik Can Şahin (Dk. 46 Eyüp Poyraz), Doğancan Kılıç, Samet Cantürk, Cihangir Çağlıyan (Dk. 81 İsmail Benli), Haktan Çakır, Yunus Özdemir (Dk. 46 Halil İbrahim Pekşen), Berkant Şahin Kök, Bilal Şeflek (Dk. 46 Yekta Sönmez), Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 46 Arda Keser), Can Muhammet Vural



Goller: Dk. 27 Sisto, Dk. 34, Janvier, Dk. 43 ve 80 Anderson (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Berkant Şahin Kök (Belediye Kütahyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 38 Melik Can Şahin, Dk. 56 Yekta Sönmez, Dk. 90+2 Can Muhammet Vural (Belediye Kütahyaspor), Dk. 71 Balkovec, Dk. 90+2 Sisto (Corendon Alanyaspor)