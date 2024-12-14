Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi Alanyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fidan Aliti ile 88 ve 90. dakikalarda Ui-jo Hwang attı.Alanyaspor, bu sonuçla teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iç sahada çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, Uğurlu ile daha önce de sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti.Alanyaspor ayrıca 3-0'lık skorla bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.Bu sonucun ardından Alanyaspor, 17 puana yükseldi. Gaziantep FK, 18 puanda kaldı.Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.21. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın ceza sahası yayına çıkardığı pasta topla buluşan Janvier'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.31. dakikada Alanyaspor'da sağ çaprazda Augusto'nun düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta, Janvier'in şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.39. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Okereke'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.