Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iki penaltı kararı

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı düdüğü çaldı.Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, maçın 63. dakikasında Khadim Rassoul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.Alanyasporlu futbolcular, pozisyonun penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi.Fenerbahçe'de Enner Valencia, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen isim oldu.Fenerbahçe'de Enner Valencia, Alanyaspor ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın müdahalesi sonrası 82. dakikada yerde kaldı. Mete Kalkavan ilk başta korneri gösterdi ama sonrasında VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi.Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Enner Valencia ikinci penaltıyı da gole çevirdi.