Alanyaspor'da gol yükünü 16 farklı oyuncu çekti

Aytemiz Alanyaspor'un 2021 - 2022 sezonunda ligde ve kupada gol yükünü 16 farklı oyuncu çekti.



Alanya postasının derlediği habere, turuncu yeşilli takımda en golcü oyuncu 13'er gol ile Famara Diedhou ve Emre Akbaba olurken, bu oyuncuları 8 golle Oğuz Aydın, 6'şar golle Davidson, Khouma Babacar ve Wilson Eduardo, 5 golle Efecan Karaca, 4 golle Daniel Candeias ve Tayfur Bingöl takip etti.



Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ve Joao Novais 3'er, Umut Güneş 2 ve Cristian Borja, Fatih Aksoy, Nemanja Milinoviç, Chidozie Awaziemve Erencan Yardımcı 1'er gol kaydetti.



Turuncu yeşilli takımda en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında zirvede 15 asist ile takım kaptanı Efecan Karaca bulunuyor. Efecan'ı 10 asist ile Tayfur Bingöl takip ederken, Daniel Candeias 9, Joao novais 8 ve Emre Akbaba 6 asist ile sıralamada üst basamaklarda yer aldı.





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