Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-1 kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Daniel Candeias, 33. dakikada Umut Güneş, 38. dakikada penaltıdan Famara Diedhiou, 42. dakikada Joao Novais ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Öte yandan Konyasporlu Eray Birniçan, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



3 hafta sonra galibiyete ulaşan Alanyaspor, bu skorla birlikte puanını 43'e yükseltti ve ligde 7. sıraya yerleşti. Bu maçla birlikte 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor ise 49 puanla ligin 2. sırasında konumlandı.



Gelecek hafta Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin sağ kanttan kullandığı korner atışında uzaklaştırılmak istenen topu Bytyqi kontrol etti. Bu oyuncunun soldan ortaladığı topu müsait durumdaki Abdülkerim Bardakcı kafayla filelere gönderdi: 0-1.



26. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Novais'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Candeias'ın gelişine kaleye çektiği şut, Adil Demirbağ'ın müdahalesine karşın ağlarla buluştu: 1-1.



28. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza sahasına ortaladığı topu ön direkte Rahmanovic kafayla filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, orta öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



38. Alanyaspor penaltı atışıyla farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Candeias ile kafaya çıkan Skubic'in topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diedhiou, takımını 3-1 öne geçirdi.



43. dakikada Alanyaspor dördüncü golü buldu. Alanyaspor 'un hızlı atağında Candeias'ın gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Novais, öne çıkan kaleci Sehic'in üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.



Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 4-1 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Guilherme ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Ahmed Hassan kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



66. dakikada Konyaspor'un yedek kulübesinden kaleci Eray Birniçan itirazları sonucu kırmızı kart gördü.



79. dakikada Alanyaspor üst üste pozisyonlar yakaladı. Ani gelişen Alanyaspor atağında atılan uzun topla ceza sahasına giren Eduardo'nun vuruşunda kaleci Sehic topu çıkardı. Pozisyonun devamında Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası yayı bölgesinde çektiği sert şutunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırdı.



86. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun rakip takım oyunculardan sıyrılarak, kaleyi sol çaprazdan gören yerde çektiği şutta, top filelerle buluştu: 5-1.



Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 5-1 kazandı.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Özgür Ertem



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Novais (Dk. 74 Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 62 Efkan Bekiroğlu), Candeias (Dk. 74 Borja), Diedhiou (Dk. 62 Eduardo - Dk. 82 Oğuz Aydın)



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ (Dk. 73 Musa Çağıran), Guilherme, Rahmanovic (Dk. 62 Michalak), Mpoku (Dk. 46 Çekiçi), Amilton (Dk. 46 Cikalleshi), Soner Dikmen (Dk. 73 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Ahmed Hassan



Goller: Dk. 11 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 26 Adil Demirbağ (Kendi kalesine), Dk. 33 Umut Güneş, Dk. 38 Diedhiou, Dk. 42 Novais, Dk. 86 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 66 Eray Birniçan (yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 29 Novais (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 37 Skubic, Dk. 38 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 59 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)













İLGİLİ VİDEO