Alanyaspor, 3 maç sonra mağlup

Corendon Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilmesinin ardından 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, 3 maç sonra mağlup
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06 Ekim 2024 23:09
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Corendon Alanyaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Corendon Alanyaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde son yenilgisini 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan Alanya temsilcisi, sonrasında Atakaş Hatayspor ile berabere kalıp, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Bu süreçte kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-yeşilli ekibin 3 maçlık serisi Galatasaray yenilgisiyle bitti.

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