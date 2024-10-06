Alanyaspor, 3 maç sonra mağlup

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Corendon Alanyaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Corendon Alanyaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligde son yenilgisini 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan Alanya temsilcisi, sonrasında Atakaş Hatayspor ile berabere kalıp, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.
Bu süreçte kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-yeşilli ekibin 3 maçlık serisi Galatasaray yenilgisiyle bitti.
Corendon Alanyaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligde son yenilgisini 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan Alanya temsilcisi, sonrasında Atakaş Hatayspor ile berabere kalıp, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.
Bu süreçte kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-yeşilli ekibin 3 maçlık serisi Galatasaray yenilgisiyle bitti.