Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Gain Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 8. dakikada Denis Draguş'un golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'da Florent Hadergjonaj 44. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Dakikalar 50'yi gösterirken ise Alanyaspor'da Loide Augusto takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Öte yandan Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
90+7. dakikada Bordo-Mavililer'in Enis Destan'la bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
5 maç sonra kazanan Alanyaspor, 14 puana yükseldi. Ligde 3 maç üst üste mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ise bu yenilgi sonrası 15 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
DENİS DRAGUŞ'TAN İLK GOL
8. dakikada Trabzonspor'un golünü kaydeden Denis Draguş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golünü attı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.
8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Cham orta sahada baskıyla kazandığı topu, sol kanattaki Draguş ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
31. dakikada Janvier'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Cihan Çanak'ın Makouta'yı düşürmesi sonucu Alanyaspor penaltı kazandı. Hadergjonaj, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skora eşitliği getirdi: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
50. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'un pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun ceza sahasına girip çaprazdan vurduğu şutta top filelerle buluştu. 2-1.
52. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Banza'nın kafayla indirdiği pasta topla buluşan Draguş'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in pasıyla topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.
83. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Lundstram'ın pasında topla buluşan Mendy'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı.
Stat: GAİN Park
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca (Dk. 62 Hwang), Janvier (Dk. 72 Balkovec), Augusto, Cordova (Dk. 86 Fatih Aksoy)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 65 Eren Elmalı), Mendy (Dk. 85 Poyraz Efe Yıldırım), Umut Güneş (Dk. 62 Lundstram), Cihan Çanak (Dk. 46 Visca), Cham, Draguş (Dk. 62 Enis Destan), Banza
Goller: Dk. 8 Draguş (Trabzonspor), Dk. 41 Hadergjonaj (Penaltı), Dk. 50 Augusto (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Lima, Dk. 45 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 82 Richard) (Corendon Alanyaspor), Dk. 37 Mendy, Dk. 87 Lundstram, Dk. 90+8 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Gain Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 8. dakikada Denis Draguş'un golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'da Florent Hadergjonaj 44. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Dakikalar 50'yi gösterirken ise Alanyaspor'da Loide Augusto takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Öte yandan Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
90+7. dakikada Bordo-Mavililer'in Enis Destan'la bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
5 maç sonra kazanan Alanyaspor, 14 puana yükseldi. Ligde 3 maç üst üste mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ise bu yenilgi sonrası 15 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
DENİS DRAGUŞ'TAN İLK GOL
8. dakikada Trabzonspor'un golünü kaydeden Denis Draguş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golünü attı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.
8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Cham orta sahada baskıyla kazandığı topu, sol kanattaki Draguş ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
31. dakikada Janvier'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Cihan Çanak'ın Makouta'yı düşürmesi sonucu Alanyaspor penaltı kazandı. Hadergjonaj, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skora eşitliği getirdi: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
50. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'un pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun ceza sahasına girip çaprazdan vurduğu şutta top filelerle buluştu. 2-1.
52. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Banza'nın kafayla indirdiği pasta topla buluşan Draguş'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in pasıyla topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.
83. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Lundstram'ın pasında topla buluşan Mendy'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı.
Stat: GAİN Park
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca (Dk. 62 Hwang), Janvier (Dk. 72 Balkovec), Augusto, Cordova (Dk. 86 Fatih Aksoy)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 65 Eren Elmalı), Mendy (Dk. 85 Poyraz Efe Yıldırım), Umut Güneş (Dk. 62 Lundstram), Cihan Çanak (Dk. 46 Visca), Cham, Draguş (Dk. 62 Enis Destan), Banza
Goller: Dk. 8 Draguş (Trabzonspor), Dk. 41 Hadergjonaj (Penaltı), Dk. 50 Augusto (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Lima, Dk. 45 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 82 Richard) (Corendon Alanyaspor), Dk. 37 Mendy, Dk. 87 Lundstram, Dk. 90+8 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
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