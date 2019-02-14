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Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi 4 eksikle başladı!

Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kaynak: AA
Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi 4 eksikle başladı!
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14 Şubat 2019 14:52
 Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. 

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik sorumlu Cem Kavçak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. 

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes ve Eray Ataseven, çalışmada yer almadı. Sakatlığı geçen Dany Nounkeu ve Bilal Kısa ise takımla çalışmalara başladı. 

Akhisarspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Süper Lig'de 21. haftayı 17 puanla son sırada geçen Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırmıştı. 

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