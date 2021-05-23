Ajdin Hasic'in sahalara dönüş tarihi

Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Ajdin Hasic'in sahalara geri dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

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Ajdin Hasic'in sahalara dönüş tarihi
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23 Mayıs 2021 11:54
Ajdin Hasic
Ajdin Hasic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Ajdin Hasic, çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu erkenden kapatmıştı.

Bir süredir tedavisi süren Bosna Hersek'li futbolcunun, sağlığına kavuşması, rehabilitasyon ve idman süreci sonrasında takıma Ocak ayında katılması bekleniyor.

Yetenekli ismin, gelecek sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi planlanıyor.




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