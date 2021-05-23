Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Ajdin Hasic, çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu erkenden kapatmıştı.
Bir süredir tedavisi süren Bosna Hersek'li futbolcunun, sağlığına kavuşması, rehabilitasyon ve idman süreci sonrasında takıma Ocak ayında katılması bekleniyor.
Yetenekli ismin, gelecek sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi planlanıyor.
Bir süredir tedavisi süren Bosna Hersek'li futbolcunun, sağlığına kavuşması, rehabilitasyon ve idman süreci sonrasında takıma Ocak ayında katılması bekleniyor.
Yetenekli ismin, gelecek sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi planlanıyor.