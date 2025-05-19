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Ajax'ta ilk aday Erik ten Hag!

Francesco Farioli ile yollarını ayıran Ajax, teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ı getirmek istiyor.

calendar 19 Mayıs 2025 14:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax'ta ilk aday Erik ten Hag!
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Hollanda Ligi'nde şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax, yeni teknik direktörünü arıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Francesco Farioli ile yollarını ayıran Hollanda temsilcisi, göreve Erik ten Hag'ı getirmek istiyor.

Ajax'ta Erik ten Hag dışında bir diğer adayın da Go Ahead'ın teknik direktörü Paul Simonis olduğu yazıldı.

Erik ten Hag'ın adı daha önce de Bayer Leverkusen'in gündemine gelmişti.

Daha önce 2017-2022 yılları arasında Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag, Ekim 2024'te Manchester United'dan ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmadı.


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