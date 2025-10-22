UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Chelsea, sahasında Ajax'ı konuk etti.



Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 5-1 kazandı.



Chelsea'de galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marc Guiu, 45. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez, 45+6. dakikada Estevao penaltıdan ve son olarak 48. dakikada Tyrique George kaydetti.



Konuk ekip Ajax'ın tek golü ise 33. dakikada penaltı noktasında Wout Weghorst kaydetti. Öte yandan Ajax'ta Kenneth Taylor, 17. dakikada direkt kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 6'ya yükseltti. Hollanda temsilcisi Ajax ise puansız ve -10 averaj ile ligin son sırasında yer aldı.



Devler Ligi'nde gelecek hafta Chelsea, Karabağ'a konuk olacak. Ajax ise 5 Kasım'da temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.