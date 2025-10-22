22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Ajax, Galatasaray maçı öncesi Chelsea'den de fark yedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Chelsea, sahasında 10 kişi kalan Ajax'ı 5-1 mağlup etti.

calendar 22 Ekim 2025 23:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ajax, Galatasaray maçı öncesi Chelsea'den de fark yedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Chelsea, sahasında Ajax'ı konuk etti.

Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 5-1 kazandı.

Chelsea'de galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marc Guiu, 45. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez, 45+6. dakikada Estevao penaltıdan ve son olarak 48. dakikada Tyrique George kaydetti.

Konuk ekip Ajax'ın tek golü ise 33. dakikada penaltı noktasında Wout Weghorst kaydetti. Öte yandan Ajax'ta Kenneth Taylor, 17. dakikada direkt kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 6'ya yükseltti. Hollanda temsilcisi Ajax ise puansız ve -10 averaj ile ligin son sırasında yer aldı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Chelsea, Karabağ'a konuk olacak. Ajax ise 5 Kasım'da temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
