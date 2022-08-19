Ahmetcan Kaplan, Ajax'a imza attı!

Trabzonspor oyuncusu Ahmetcan Kaplan, Ajax'a transfer oldu.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Ahmetcan Kaplan, Ajax'a imza attı!
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19 Ağustos 2022 13:12
Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu. 

Hollanda ekibi, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperini 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
 
Ajax, Ahmetcan'ın bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin %15'ini de bordo mavili ekibe verecek.
 
Ahmetcan, Trabzonspor'un Kopenhag ile Danimarka'da oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının ardından Hollanda'ya gitti.
 
19 yaşındaki stoper, Amsterdam'daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı. 
 
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