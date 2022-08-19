Ahmetcan Kaplan, Ajax'a imza attı!

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu.
Hollanda ekibi, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperini 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Ajax, Ahmetcan'ın bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin %15'ini de bordo mavili ekibe verecek.
Ahmetcan, Trabzonspor'un Kopenhag ile Danimarka'da oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının ardından Hollanda'ya gitti.
19 yaşındaki stoper, Amsterdam'daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.